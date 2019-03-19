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CHP Adayı Aras: "Daha çok kazanmak için, değişim şart"

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum iş dünyasının en büyük meslek kuruluşu olan Bodrum Ticaret Odası-BODTO yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

19 Mart 2019 Salı 15:38
CHP Adayı Aras: "Daha çok kazanmak için, değişim şart"

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum iş dünyasının en büyük meslek kuruluşu olan Bodrum Ticaret Odası-BODTO yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.


Bodrum’da büyük bir değişim başlatmak üzere yola çıktıklarını vurgulayan Ahmet Aras, başta turizm olmak üzere inşaat ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin Bodrum ekonomisinden daha fazla faydalanması için alınması gereken önlemleri sıraladı, projelerini anlattı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Bodrum Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek gazilerimizle dertleşen CHP Bodrum Adayı Ahmet Aras, daha sonra seçim gezilerine kaldığı yerden devam etti. Aras’ın BODTO’da iş dünyasının temsilcileriyle buluştu.


BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Adayı Aras’a Bodrum iş dünyasının çözüm bekleyen sorunlarını içeren bir rapor sunarak, “En büyük sorunumuz işyeri fazlalığı. Bunun yanında devletin yaz ve kış nüfusunu dikkate almadan kamu personeli örgütlenmesi yapması ve Bodrum’a genel bütçeden ayrılan pay belirlenirken, değişken nüfusun göz önüne alınmaması” vurgusu yaptılar. Bodrum’da kazandığı halde vergisini başka bir vergidairesine ödeyen işletmelerin de ekonomik kayıp olduğunu söyleyen BODTO üyeleri, bu sorunların sadece ticaret odaları ya da belediyeler eliyle çözülemeyeceğine dikkat çekerek yasal dönüşümün bir an önce yapılması gerektiğini ifade ettiler. İş insanları imar planlarında ticaret alanları ile ilgili bir düzenlemeye de ihtiyaç olduğunu vurguladılar.


Bodrum’da gelir dengesizliğini düzelterek büyümeliyiz


BODTO’nun raporunu dikkatle inceleyeceğini söyleyen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras da, BODTO meslek komitesi üyesi olarak Bodrum iş dünyasının sıkıntılarını çok iyi bildiğini ifade etti. Bodrum’da ne inşaat ne de turizmin göz ardı edilemeyeceğini söyleyen Aras, yarımadada ciddi bir gelir dengesizliği olduğunu da ifade ederek “Bir mahallemizde milyon dolara lüks evler satılırken, bir diğerinde lağım suları sokaklara akıyor. Bodrum’u, tüm bu dengesizlikleri de göz önüne alarak topyekun ayağa kaldırmamız şart. Sosyal yapıyı ve dar gelirli vatandaşımızı da unutmadan, önce büyümeyi yavaşlatmamız sonra altyapıyı bir an önce çözmemiz ve Bodrum’un ekonomisine yönelmemiz gerekiyor” dedi.


Bodrum esnafının daha çok kazanması için değişim başlatacağız


Bodrum merkez ve Gümbet’teki Barlar Sokağı başta olmak üzere tüm old town’ları yeniden düzenlemek için işe koyulacaklarını anlatan Aras, “İşgaliye, imitasyon, tabela ve çevre kirliliği gibi pek çok büyük sorunumuz var. Bizim Barlar Sokağı’nda eskiden olduğu gibi eğlence satmamız gerekiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:38
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