Chidozie Awaziem kimdir nereli ve kaç yaşında?

Çaykur Rizespor, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Chidozie Awaziem ile anlaşma imzaladı. Peki Chidozie Awaziem kimdir? Chidozie Awaziem kaç yaşında? Chidozie Awaziem hangi takımlarda oynadı? İşte Chidozie Awaziem biyografisi...

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, (1 Ocak 1997) 22 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı belirtildi. Yeni transferin sağlık kontrolünden de geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, "Chidozie Awaziem'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor ve başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Chidozie Awaziem, bu sezon Porto ile 5 resmi maça çıktı. Çaykur Rizespor, yeni transferi Chidozie Awaziem'in yanı sıra Mohamed Aberhoune için tanıtım toplantısı düzenleyecek.

Nijerya'nın Enugu şehrinde doğan 22 yaşındaki Chidozie Awaziem'i futbola El Kanemi takımında başladı. Genç oyuncu daha sonra Porto altyapısına transfer oldu ve A takıma kadar yükseldi. Savunmanın ortasında görev yapan 1.89 boyundaki Awaziem'in Porto ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor. Chidozie Awaziem'in oynadığı takımlar: Nijerya millî futbol takımı, FC Porto