Chery'den sonra... Bir Çinli marka daha Türkiye'de satışlara başladı

Çinli otomobil markası Lynk & Co cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, internet sitesinden yaptığı duyuruda Türkiye fiyatlarını kamuoyuna açıkladı.

Habertürk’ün haberine göre, Geely Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Lynk & Co'nun 01 modeli, lansmana özel olarak 2 milyon 99 bin TL'den satışa sunuldu.

Önden çekişli SUV model, plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit motor ile Türkiye'ye geldi.

1.5 litre benzinli motor birlikteliği ile çalışan plug-in hibrit sistem, gücünü 7 ileri şanzıman ile ön tekerleklere aktarıyor. Birleşik sistemin toplam gücü 261 beygir, tork değeri ise 425 Nm olarak açıklanıyor. Otomobilde toplam kapasitesi 17.7 kWh olan yüksek yoğunluklu lityum batarya görev yapıyor.

4561 mm uzunluğa sahip Lynk & Co 01, 1857 mm genişliğe ve 1694 mm uzunluğa sahip. Otomobilin dingil mesafesi 2734 mm, yerden yükseliği de 213 mm olarak açıklanıyor. 01, WLTP normlarına göre 75 km messfeyi sadece elektrik ile gidebiliyor.

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DÜŞÜK ÖTV'DE YER ALIYOR

Karbon emisyon değeri 24 g/km olan Çinli markanın SUV modeli, plug-in hibrit otomobillerde yapılan ÖTV güncellemesi sayesinde yüzde 30 ÖTV diliminde yer alıyor.

Hatırlanacak olursa, önceki ay plug-in hibrit otomobillerin ÖTV'sinde değişikliğe gidilmişti. Düzenleme kapsamında, kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, elektrikli menzil değeri de 70 ve üzerinde kilometrede olan plug-in hibrit otomobiller yeni belirlenen düşük ÖTV dilimlerine girebiliyor.

Bu şartları sağlayıp, motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmeyen plug-in hibrit otomobillerde, eğer vergi matrahı da 1 milyon 350 bin TL'nin altında kalıyorsa ÖTV oranı yüzde 30'a kadar iniyor.

Kasko Değer Listesi'ne göre, Lynk & Co 01'in fiyatının 2 milyon 600 TL olduğunu Ocak ayında tespit etmiştik. O dönem yüzde 80 ÖTV'de yer alan otomobilin bugün açıklanan fiyatı ise, ÖTV'de yapılan güncellemenin etkisini gösteriyor.

DİSTRİBÜTÖRÜ DE ÇİNLİ

Ocak ayındaki haberimizden sonra, Lynk & Co'nun Türkiye distribütörünün kim olduğu da merak konusu haline gelmişti.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Lynk & Co Türkiye'ye Çinli perakende grubu Foalken tarafından getirildi. Şirketin Türkiye'deki resmi unvanı ise Foalken Otomotiv Limited Şirketi olarak belirlendi.