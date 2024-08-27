Chery markasının yeni tanıttığı model Range Rover’a benzerliğiyle şaşırttı!

Chery’nin Fulwin T11 adlı yeni amiral gemisi SUV modeli, 30 Ağustos’ta başlayacak Chengdu Otomobil Fuarı’nda resmen tanıtılacak. Ancak araçla ilgili detaylar, şimdiden otomotiv dünyasında büyük bir yankı uyandırmış durumda. Çin medyası, T11’in Range Rover’a benzediğini öne sürerken, diğer bazı kaynaklar ise benzerliğin daha çok Land Rover ve Denza N9’a yakın olduğunu belirtiyor.

İŞTE CHERY’NİN YENİ OTOMOBİLİ

Yeni Chery Fulwin T11, modern ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Ön tarafında, Range Rover’a benzer şekilde, gündüz farları ve far gruplarını çevreleyen C şeklindeki krom detaylar bulunuyor. Ancak, ön yüzün genel görünümü, Land Rover ve Denza N9’un tasarım öğelerini de barındırıyor. Araçta dikkat çeken diğer bir özellik ise, gizli kapı kollarının yarı gizli bir tasarıma dönüştürülmüş olması. Bu, araçta lüks bir hava yaratırken, estetik açıdan da oldukça çekici.

İÇ MEKAN VE DONANIMDA ÇARPICI ÖZELLİKLER

Chery Fulwin T11’in iç mekanı da en az dış tasarımı kadar etkileyici. Araçta 30 inçlik entegre bir ekran ve ikinci sıra için 17,3 inçlik bir ekran bulunuyor. Ayrıca, gizli bir buzdolabı, ısıtma, havalandırma ve masaj işlevlerine sahip deri koltuklar gibi lüks detaylar da mevcut. İç mekanda sesle kontrol edilebilen işlevler, T11’in teknolojik donanımını daha da öne çıkarıyor.



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PERFORMANS VE BATARYA ÖZELLİKLERİ

T11, Chery’nin Kunpeng Super Hybrid C-DM plug-in hibrit sistemi ile donatılmış. Bu sistem, 1.5T motor ve elektrik motorlarından oluşuyor ve toplamda 115 kW (154 hp) güç üretiyor. Araç, akıllı dört tekerlekten çekiş düzeni sunuyor ve tamamen elektrikli menzilin 200 km’nin üzerinde olması bekleniyor. Ayrıca, 19 dakikalık bir sürede %30 ila %80 arasında şarj edilebiliyor. 0-100 km/s hızlanması ise yaklaşık beş saniye sürüyor.

Chery, Jaguar Land Rover’ın Çin’deki ortak girişim ortağı olarak biliniyor. Bu bağlamda, Fulwin T11’in tasarımında Land Rover’ın etkilerinin görülmesi şaşırtıcı değil. Fulwin T11, Chery’nin yeni enerji araçlarına olan bağlılığını ve bu alandaki iddiasını da pekiştiriyor.

Chery Fulwin T11, şık tasarımı, gelişmiş iç mekan donanımı ve güçlü performans özellikleri ile dikkat çekiyor. Chengdu Otomobil Fuarı’nda resmi olarak tanıtılması beklenen T11, otomotiv severler için heyecan verici bir yenilik olarak öne çıkacak. (Kaynak: Sanayi Gazetesi)