Chelsea, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na veda mı etti?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal, Chelsea karşısında son dakika golüyle maçı penaltılara götürdü ve penaltılarda gülen taraf oldu.

CHELSEA MAÇA İYİ BAŞLADI

Maça iyi başlayan taraf Chelsea oldu. Henüz 5. dakikada Antonio Rudiger, Chelsea'yi öne geçiren golü kaydetti. Baskısını sürdüren Chelsea'de Alvaro Morata, 15. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. İlk yarıda başka gol olmazken, ikinci yarının etkili takımı Arsenal'di. Rakip kale civarında daha etkili olsa da Arsenal beraberlik golünü uzun süre bulamadı. 90+4. dakikada sahneye çıkan Lacazette'nin gölü ile Arsenal beraberliği buldu.

PENALTILAR ARSENAL'IN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Penaltılarda ise Arsenal, Lacazette, Nelson, Guendouzi, Maitland-Niles, Mesut Özil ve Iwobi ile 6 gol atarken, Chelsea Drinkwater, Abraham, Moses, Emerson ve Piazon ile 5 golde kaldı ve kazanan Arsenal oldu. Chelsea'de penaltıyı kaçıran isim Ruben Loftus-Cheek oldu.