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Chelsea Arsenal UEFA final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde ikinci büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın sahibini bulmasına az bir zaman kaldı. İngiltere'nin iki köklü kulübü Chelsea ile Arsenal kupaya uzanmak için karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala mücadeleye ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Chelsea Arsenal UEFA final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar...

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:10
Chelsea Arsenal UEFA final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde ikinci büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın sahibini bulmasına az bir zaman kaldı. İngiltere'nin iki köklü kulübü Chelsea ile Arsenal kupaya uzanmak için karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala mücadeleye ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Chelsea Arsenal UEFA final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar...

Chelsea Arsenal UEFA final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, 29 Mayıs Çarşamba (bugün) oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Finalde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Maç beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak ve şifresiz olarak izlenebilecek. 

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:10
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