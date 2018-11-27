Challenge Kupası'nda Türk rekabeti
- Voleybol Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın, Beşiktaş ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak27 Kasım 2018 Salı 10:29
İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında iki Türk takımı Beşiktaş ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 5 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak.
YORUM YAZ