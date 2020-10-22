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Teknoloji CFD online
Teknoloji

CFD online

Cfd online | Cfd nedir? | Cfd login (Cfd log in) |internette pek çok kişi Computational Fluid Dynamics yani hesaplamalı akışkanlar dinamiği konusunu araştırıyor. Peki, CFD nedir? | CFD ne işe yarar?

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:04:00 -
CFD online

Computational Fluid Dynamics (Hesaplamalı akışkanlar dinamiği) | Pek çok kişi CFD’nin ne olduğunu merak ediyor. CFD; Computational Fluid Dynamics ifadesinin kısaltmasıdır. Bu ifadenin Türkçe karşılığı ise hesaplamalı akışkanlar dinamiğidir. Peki, CFD nedir?

Computational Fluid Dynamics

Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin Türkçe kısaltması HAD’dır. Peki, HAD nedir? Hesaplamalı akışkanlar dinamiği; akışkanlar mekaniği problemlerinin analizi ve çözümlenmesi için sayısal yöntem ve algoritmaların kullanıldığı bir akışkanlar mekaniği bilimi dalıdır. Sıvı ve gazların katı yüzeyler ile etkileşimleri bilgisayar yardımı ile simüle edilir. Sonuçların gerçek etkileşime göre durumları, kullanılan bilgisayar ya da bilgisayarların performansına bağlıdır.

CFD online

CFD aynı zamanda farklı bir alan içinde kullanılıyor. Fark sözleşmeleri olarak ifade edilen CFD hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, tahviller ve emtialar gibi varlıklara fiziki olmayan şekillerde yatırım yapabilmenizi ve fiyat beklentilerinin alınıp satılmasını sağlayan kontratlardır. CFD yatırımı yapmak için Forex hesabı açmanız gerekiyor. Bu işlemleri ülkemizde bankalar aracılığıyla da yapabiliyorsunuz

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