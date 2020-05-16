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Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:47:30 -
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Din İşleri Bakanlığı Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tokalaşmayı ve sarılmayı yasaklayan fetva yayımladı.

Din İşleri Bakanlığının Resmi Fetva Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bayramlaşırken Kovid-19'un yayılmasına sebebiyet verecek tokalaşma ve sarılmanın caiz olmadığı belirtildi.

Açıklamada, bayramlaşmaların telefon ve mesaj yoluyla yapılmasının sosyal mesafenin korunması açısından önemli olduğu kaydedildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede virüs kaynaklı 536 can kaybı, 6 bin 629 da vaka bulunuyor.


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