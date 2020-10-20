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Aktüel Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 22:08:03 -
Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1873'e, Lübnan'da 531'e yükseldi. Katar'da da vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında 8 kişi daha yaşamını yitirdi ve 223 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1873'e, vaka sayısı da 54 bin 839'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 38 bin 346'ya ulaştı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da son 24 saatte 5 kişinin öldüğü ve 1392 kişinin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Açıklamada son verilere göre, toplam hasta sayısının 64 bin 336'ya, can kaybının 531'e yükseldiği kaydedildi.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 29 bin 625 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 273 kişinin enfekte olduğu, 216 kişinin de iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, vakaların 129 bin 944'e, iyileşenlerin 126 bin 866'ya ulaştığı belirtildi.

Katar'da bugüne kadar 224 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.




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