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Aktüel Cezayir hükümeti: Cezayir, Fransa'nın sözlü bombardımanına tutuluyor
Aktüel

Cezayir hükümeti: Cezayir, Fransa'nın sözlü bombardımanına tutuluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:53:55 -
Cezayir hükümeti: Cezayir, Fransa'nın sözlü bombardımanına tutuluyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Ammar Bilhaymer, ülkesinin bir süredir Fransa'dan sözlü "bombardımana" maruz kaldığını belirterek, bunun "arsızlık" olduğunu söyledi.

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye konuşan Bilhaymer, ülkedeki insan hakları durumuna ilişkin Avrupa Parlamentosunun (AP) getirdiği eleştirilere yönelik, "Cezayir, Fransa'nın sözlü bombardımanına tutuluyor. Bu saldırılar, AP, sivil toplum kuruluşları ve hatta sosyal medya üzerinden yürütülüyor." dedi.

Hükümet sözcüsü, söz konusu saldırıları "arsızlık" şeklinde tanımladı.

Avrupa Parlamentosu 26 Kasım Perşembe günü Cezayir'deki İnsan Haklarının Durumu başlıklı karar tasarısını onaylamış ve tasarıda Cezayir'deki insan hakları durumunun endişe verici olduğunu kaydetmişti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir Avrupa ülkesi böylesine kaba ve kabul edilemez bir yöntemle iç işlerimize karışamaz." ifadeleri kullanılmıştı.

AP'nin attığı bu adımın, "hakaret ve aşağılama" şeklinde nitelendiği ve Cezayir-Avrupa ilişkilerine zarar vereceği uyarısında bulunulmuştu.

Açıklamada, belgenin, "düşmanca bir üsluba sahip olduğu ve Cezayir halkı ile onların egemenlik tercihlerine karşı sömürge döneminden kalma ataerkil bir zihniyet taşıdığına" dikkat çekildi.

AP, Kasım 2019'da da Cezayir'deki siyasi durumla ilgili bir karar tasarısı onaylamış, Cezayir makamları o zaman söz konusu adımı, "küstahlık" olarak değerlendirmiş ve Avrupa Birliği kurumları ile ilişkileri yeniden gözden geçirme tehdidinde bulunmuştu.

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