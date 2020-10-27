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Aktüel Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 nedeniyle tedaviye alındı
Aktüel

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 nedeniyle tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:53:25 -
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 nedeniyle tedaviye alındı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 gündür evinde karantinada olan Tebbun'un, doktorlarının tavsiyesi üzerine merkezi askeri hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Tebbun'un hastaneye ne zaman gittiğine dair bilgi paylaşılmayan açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir endişeye mahal olmadığı ve günlük faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.

Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine 24 Ekim'de kendisini 5 günlük karantinaya almıştı.

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