Cezalar çalışma barışında çözüm değildir

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

çalışma barışı sadece çıkartılan kanunlarla sağlanamaz.

çalışma barışının sağlanmasında devlet, işveren, çalışanlar, uzmanlar, stk’lar, sendikalar, üniversiteler, basın, medya, ilgili kurum ve şahıslar üzerlerine düşen görevleri yapmalıdırlar.

çalışma barışının temini ekonomiyi de güçlendirecek, ülke kalkınmasına katkı sağlayacaktır.

iş sağlığı ve güvenliği bir bütün olarak düşünülmeli, değerlendirilmeli ve çalışılmalıdır. daha ilkokuldayken bu kültür ve eğitim verilmeli, bilinç oluşturulmalıdır. iş güvenliği hayatımızın her safhasında önem arz eder.

mevzuatlar ve hazırlayanlar yeterli değildir,

müfettiş sayısı ve teftişler yeterli değildir.

müfettiş ceza yazmak için değil, müşavirlik yapmak ve çözüm bulmak için hata aramalıdır.

teftiş ve müfettiş korkulan unsur olmaktan çıkarılmalıdır.

piyasada 100 binin üzerinde iş güvenliği uzmanı var. belgeli, bilgisiz, tecrübesiz uzmanlar ordusu yetersiz kalmaktadır. mutlaka eğitilmelidir.

iş adamları duyarsız ve konuyu önemsememektedir. bu konuyla ilgili sadece çalışanlarda değil, işverenlerde de iş güvenliği kültürü, şuuru, bilinci oluşturulmalıdır.

sendikalar, (işçi, işveren fark etmez) odalar siyasetle uğraşmaktadırlar. kuruluş amaçlarına uygun faaliyet yapmamaktadırlar. sivil toplum kuruluşları mutlaka iş güvenliği kültürü ile ilgili çalışmalar, eğitimler, konferanslar, sempozyumlar düzenlemelidirler.

kamu kurumları nemelazımcı, üniversiteler ise işin şov kısmındadır. teori çok, uygulama yoktur.

basın ve medya eğitici değil, yangına benzin dökerek körükle gidiyorlar. olayları tahrik ediyorlar. insanları kanun gereği eğitmeleri gerekirken, maalesef bu konu ile ilgili de en küçük bir çalışma yapmamaktadırlar.

kamu kurumları cezaya odaklanmış, herkesi suçlu gözüyle gören konumundan çıkartılmalıdır. önce müşavere ve çözüm, sonra ceza olmalıdır