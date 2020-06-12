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Aktüel

Cezaevinden izinli çıktılar hırsızlık yaparken yakalandılar

DÜZCE (İHA) – Düzce’de cezaevinden izinli çıkan 3 kişi hırsızlık yaparken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 18:54:47 -
Cezaevinden izinli çıktılar hırsızlık yaparken yakalandılar

DÜZCE (İHA) – Düzce’de cezaevinden izinli çıkan 3 kişi hırsızlık yaparken yakalandı. Hırsızlıktan yakalanan 3 kişi tutuklandı.


Düzce merkezde farklı tarihlerde gece geç vakitlerde üç ayrı iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri titiz çalışma yaparak bölgedeki kameraları tek tek inceledi. Yapılan incelemeler sonucu E. P., S. Ç. ve M. T. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Zanlılar Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 3 şahsın cezaevinden izinli çıktıları öğrenildi. 3 şahıs çıktıkları cezaevine tekrar geri gittiler.

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