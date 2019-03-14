'Cezaevinde dayak' iddiasıyla suç duyurusu

Antalya'da Murat Aslan, oğlu İsmail Aslan'ın (29) cezaevine girdiği gün infaz koruma memurları tarafından dövüldüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Olay, Kepez ilçesinde bulunan Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Daha önceden yaralama suçundan tutuklanan İsmail Aslan, denetimli serbestlik yasasından yararlandı. İmza ihlalinden dolayı gözaltına alınıp 9 Mart günü tutuklanan Aslan, aynı gün bulantı ve kusma şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Hastaneye giden Aslan'ın babası Murat Aslan ile diğer oğlu Emrah Aslan, yoğun bakımda yatan İsmail Aslan'ın dövüldüğü iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Murat Aslan,“Oğlumu hastanede ziyaret ettim. Beni tanımayacak hale gelmişti. Vücut bütünlüğünü bozacak şekilde dayak atan gardiyanlardan şikayetçi oldum. 6 gardiyan, kameraların olmadığı bir yerde oğlumu copla dövmüş. Neredeyse öldüreceklermiş. Oğlum şu an cihazlara bağlı yoğun bakımda kalıyor. Oğlum psikoz hastası ve raporu var. Cezaevinde kalmaması gerekiyor" dedi.





Ağabey Emrah Aslan (32) ise kendisinin ve babasının şizofreni hastası olduklarını belirterek, “Kardeşim 2012 yılında yaşanan aile kavgasında üvey amcamı yaralamaktan 4 yıl 11 ay cezaevinde kaldı. Sonrasında denetimli serbestlik yasasından faydalandı. Haftada 3 gün imzaya gitti. İmza ihlali gerekçesiyle 8 Mart günü akşam saatlerinde polisler kardeşimi almaya geldi. 9 Mart Cumartesi günü de tutuklandı" diye konuştu.



12 Mart Günü E-Nabız sisteminde kardeşinin bulantı ve kusma nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını öğrendiğini aktaran Emrah Aslan, "Babam, savcılıktan izin alarak yoğun bakımda yatan kardeşimin yanına girdi. Babama güçlükle '6 gardiyan beni dövdü' diyebilmiş. Kardeşimi bu hale getirenlerden davacı ve şikayetçiyiz" dedi.