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Cezaevinde damadını ziyaret eden kadına kamyon çarptı

Kütahya-Eskişehir karayolundaki Kütahya E Tipi Cezaevi önünde meydana gelen kazada, damadını ziyaret ettikten sonra cezaevinden dönerken kamyon çarpan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:18
Cezaevinde damadını ziyaret eden kadına kamyon çarptı

Kütahya'da cezaevindeki damadını ziyaret ettikten sonra yolun karşısına geçen Hacer Atasever'e (64) kamyon çarptı. Ağır yaralanan Atasever, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kütahya-Eskişehir karayolundaki Kütahya E Tipi Cezaevi önünde meydana geldi. Hacer Atasever, kızları ile birlikte cezaevinde mahkum olan damadını ziyarete geldi. Ziyaret sonrası cezaevinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Atasever'e, Orhan Yavuz Levent'in kullandığı 16 ACE 184 plakalı kamyon çarptı. Ağır yaralanan Atasever'e ilk müdahaleyi cezaevine ziyarete gelen iki hemşire yaptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Atasever, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Orhan Yavuz Levent gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



Kazayı gören diğer mahkum yakınları, aynı yolda defalarca kaza yaşandığını, daha önce cezaevi önünde yayaların karşıya rahat geçebilmesi için butonla çalışan trafik ışıklarının olduğunu ve şu anda çalışmadığını söylediler.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 17:18
  1. Eskişehir
  2. Kütahya
  3. Hacer Atasever
  4. trafik kazası
  5. Cezaevinde damadını ziyaret eden kadına kamyon çarptı

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