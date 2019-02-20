Cezaevinde çifte kazanç

Mahkumların ürettikleri ürünler ise Türkiye’nin bütün illerine pazarlanıyor. Mahkumlar, Kastamonu Halk Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Cezaevi Müdürlüğü tarafından yılın belli dönemlerinde açılan meslek edindirme kurslarına katılıyor. Cezaevinde oluşturulan tekstil atölyelerinde çalışabilecek düzeye getirilen mahkumlar, sipariş üzerine üretim yapılan atölyede meslek öğrenmenin yanı sıra para kazanma imkanı da buluyor.

85 hükümlü çalışıyor

Kastamonu Cezaevi Müdürü Ahmet Çalışkan, atölyenin İş Yurtları Kurumu bünyesinde açıldığını belirterek, iki ayrı tekstil atölyesinde 85 hükümlünün çalıştığını kaydetti. Çalışkan, “Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerimize iş ve meslek öğretmek amacıyla tekstil atölyesini kurduk. Bulunduğumuz atölyede şuanda 24 hükümlümüzü istihdam ediyoruz. Bu hükümlülerimizin boş zamanlarını değerlendirerek meslek öğrenmelerini sağlayıp, faydalı bireyler olarak tekrar topluma kazandırmaktayız” şeklinde konuştu.

İş sahibi olduk

Cezaevinde tekstil atölyesinde çalışan mahkumlardan M.Ç., yaklaşık 1,5 yıldır cezaevinde olduğunu söyledi. Cezaevinde kaldığı sürece canının sıkıldığını belirten M.Ç, “Böyle bir çalışma olduğunu duydum ve başvurdum. Çalışarak hem vakit geçiriyorum hem de cebimize biraz para giriyor. İşimizden oldukça memnunum. Bu şekilde iş sahibi olduk” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak