Cezaevi yönetimi suskun

HABER MERKEZİ

Mazlumların haykıran sesi olan akit’in yayınları, işgüzar bürokratların konforunu kaçırmaya devam ediyor Gazetemizin dün “Erkek koğuşuna travesti rezaleti” manşetiyle gündeme getirdiği ve Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan Sivas Davası mazlumlarının koğuşuna transseksüel mahkûmların yerleştirildiği haberi gündeme bomba gibi düşerken, cezaevi yönetimi suspus oldu.

Cevap alamadık

Konuyla ilgili aradığımız cezaevi yönetimi, Zafer Yelok’un “Adalet Bakanlığı Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları Mektup Okuma Komisyonu Başkanlığı”nın “GÖRÜLDÜ” damgası basılı mektubundaki iddiaları yalanlarken, sorularımıza cevap vermeye yanaşmadı. Konuyla ilgili ulaştığımız Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları Sorumlu Başmemurluk yetkilileri, Yelok’un iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifadelerini kullanırken, sorumlu müdürün namazda olduğunu ve 10 dakika sonra aramamız halinde gereken açıklamanın yapılacağı bilgisini verdi. Sonrasında ise defalarca yaptığımız aramalara rağmen çalan telefonlara cevap veren olmadı.

Susmak kabuldendir!

Manidar suskunluk, Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınların 28 Şubat mazlumlarının kaldığı koğuşlara yerleştirildiği iddiasını doğrular nitelikteydi.

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