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Aktüel

Cezaevi mahkumlarına baklava dopingi

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçedeki cezaevini ziyaret ederek, mahkum ve cezaevi çalışanlarına baklava ikram etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 16:34:12 -
Cezaevi mahkumlarına baklava dopingi

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçedeki cezaevini ziyaret ederek, mahkum ve cezaevi çalışanlarına baklava ikram etti.


Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru Ramazan Bayramı nedeniyle Araban K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti. Başkan Doğru, ziyarette Cumhuriyet Savcısı Sefer Açıkyürek ile görüşerek, mahkum ve çalışanlarına baklava verilmek üzere baklava teslim etti.


Savcı Açıkyürek’in bayramını kutlayan Başkan Doğru, tüm personelin ve mahkumların da Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

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