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Aktüel

Cezaevi firarisi aracında otururken yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi şahıs, sokağa çıkma kısıtlamasında aracının içerisinde otururken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 22:40:15 -
Cezaevi firarisi aracında otururken yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi şahıs, sokağa çıkma kısıtlamasında aracının içerisinde otururken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama yaptıkları esnada 09 EY 512 plakalı araçta oturan 2 kişinin durumundan şüphelendi. Ekipler tarafından kimlik kontrolüne tabii tutulan şahıslardan araç sürücüsü V.B’nin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, kişiyi fuhşa teşvik, fuhuş yaptırmak" suçlarından arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Sürücü belgesinin de sahte olduğu belirlenen V.B’nin üst aramasında da bir miktar eroin ele geçirildi.


Öte yandan, zanlı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, araçta bulunan bir diğer kişi M.B’ye de uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı.

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