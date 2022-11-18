  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cezaevi aracı kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Cezaevi aracı kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 18:12:00 -
Cezaevi aracı kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Kaza Alifakı Mahallesi Cezaevi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alifakı Cezaevi - Tarsus bağlantı yolu üzerinde cezaevi personelinin içerisinde olduğu 33 PNG 35 araç ve 38 HG 821 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmada 9 cezaevi personeli ve pikapta bulunan 2 sivil vatandaş yaralandı.

Yaralılar olay yerine intikal eden 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polisin kazayla ilgili tahkikati devam ediyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23