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Ceza ve korkunun çocuğa etkileri nedir?

Prof. Dr. Nevzat Tarhan uyardı. Çocuğunuzun davranışlarını şekillendirmede ceza yoluna gidiyorsanız dikkat edin dedi.Çünkü cezayla birlikte çocuklarda korku duygusu geliştiğini ve gelişen korku da beyin fonksiyonlarını bozulduğunu hal böyle olunca çocuktaki zihinsel alma kapasitesi, girişkenlik, keşfedicilikgibi özelliklerin köreldiğini ifade etti.

31 Aralık 2018 Pazartesi 20:15
Ceza ve korkunun çocuğa etkileri nedir?

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan günümüzde birçok ebeveynin çocuklarının davranışlarını şekillendirme yolunda cezalandırma yöntemini seçtiğine dikkat çektiğini ve cezalandırma yönteminin yetersiz bir öğretim yolu olduğuna vurgu yaptı.

ÇOCUK MUTLU ORTAMDA ÖĞRENME SÜRECİNİ YAŞAMALI

Korku ile insanda itaat duygusu gelişir ancak yapıcı öğrenme azalır, vücut kendini gelişmeye değil korumaya şartlandırır. Bunun sonucu olarak zihinsel alma kapasitesi, girişkenlik, keşfedicilik, üretkenlik yetenekleri geriler. Azarlanan çocuk veya insan kendini aptal ya da geri zekâlı gibi hissedeceğinden psikolojik ve zihinsel alma sistemleri kapanır. Çocuk kendini ne kadar mutlu eden bir atmosferde öğrenme sürecini yaşarsa, her şey o kadar iyi olur. Çocuğunuza her gün dişlerini fırçalamayı, yemekten önce ellerini yıkamayı, doğru söylemeyi, dua etmeyi öğretmek istiyorsanız, bunun en kalıcı yolu tekrardır. Faydalı olan şeyler mümkün olduğu kadar erken yaşlarda yaşayarak öğretilmelidir. Aynı şeylerin her gün otomatik tekrarı davranış kalıbı haline dönüşür. Bunun oluş mekanizması, beynimizdeki hücrelerin sürekli ve ısrarlı tekrar edilen şeyleri kalıcı protein molekülü haline dönüştürmesi, sayıp, kaydedip depolaması şeklindedir. Bundan sonra davranış artık bilincimizin haberi olmadan gerçekleşir.

SABIRLA VE ISRARLA ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİN

Çocuğumuza bir yıl süre ile her gün yemekten sonra “Çok şükür” dediğimizde, çocuk bir yıl sonra bunu otomatik olarak yapacaktır. Dikkat ediniz; bir yıl sabırla ve ısrarla örnek olmaya devam etmek gerekmektedir. Aynı şekilde çocuğunuz ısrarla yanlış şeyleri yapmaya devam ederse, siz sabırla hoş karşıladığınızı ifade edin. Kararlı ve tutarlı olarak devam ederseniz, çocuk belki bir ay, belki bir yıl sonra yanlıştan vazgeçecektir. Çocuğun öğrenme merkezine ulaşmak için kararlı ve tutarlı tekrarlar en doğru yoldur. İyi niyetli ama şok tedavisini seven bazı anne-babalar bir iki can yakıcı dersle çocuğu yola getirebileceklerini düşünürler. El kaldırarak, bağırarak çocuğu düzeltebileceklerini zannederler. Anlık bir şiddet, azarlama, bir defa açıklama ile çocuğun öğrenme merkezlerine ulaşmaya çalışırlar. Fakat çocuk içgüdüsel olarak bu müdahaleleri karşı saldırı olarak algılar ve savunmaya geçer.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 20:15
  1. Prof. Dr. Nevzat Tarhan
  2. çocuk eğitimi
  3. çocuk psikolojisi
  4. çocuk eğitiminde ceza
  5. çocuk eğitiminde korku
  6. şiddet
  7. aile
  8. ebeveynlik

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