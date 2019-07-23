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Ceza indirimi af son dakika af yasası ne zaman çıkacak?

Af ceza indirimi ne zaman çıkacak? son dakika haberleri merak ediliyor. Af yasasına ilişkin olarak Meclis tatile girmeden önce çıkarılacağı iddia edilen 2019 af yasası, ceza indirimi ve yargı paketi hakkında ise 80 bin kişinin çıkarılacağı bildirilmişti. Lakin TBMM'nin tatile girmesi ile bu süreç Ekim ayına kalmış oldu. Af ceza indiriminden 80 binin üzerinde kişi tahliye edilecek. İşte ceza indirimi af yasasında son durum haberleri.

23 Temmuz 2019 Salı 16:36
Ceza indirimi af son dakika af yasası ne zaman çıkacak?

Af ceza indirimi ne zaman çıkacak? son dakika haberleri merak ediliyor. Af yasasına ilişkin olarak Meclis tatile girmeden önce çıkarılacağı iddia edilen 2019 af yasası, ceza indirimi ve yargı paketi hakkında ise 80 bin kişinin çıkarılacağı bildirilmişti. Lakin TBMM'nin tatile girmesi ile bu süreç Ekim ayına kalmış oldu. Af ceza indiriminden 80 binin üzerinde kişi tahliye edilecek. İşte ceza indirimi af yasasında son durum haberleri.

Meclis tatile girmeden yürürlüğe girmesi planlanan yargı paketi sonrası 80 binin üzerinde Tutuklu ve hükümlünün serbest kalacağı belirtildi. Ceza indirimi af yasasına ilişkin son dakika olarak MHP Milletvekili af ve ceza indirimi bekleyenlere duyurdu. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, af yasası ve ceza indirimi konusunda önemli açıklama yaparak af ceza indirimi bekleyenlere müjdeyi verdi.

24 Haziran seçimleri öncesi MHP'nin müjdesini verdiği ve seçimlerden sonra hemen harekete geçilerek ceza indirimi af yasasına ilişkin teklifi Meclis'e verildi. AK Parti, MHP'nin af teklifinden de yararlanılarak ceza indirimi af yasasını içine alan Yargı Paketi'ni hazırlamaya başladı. Yargı Pakette sona gelindiği öğrenildi. Af yasasına ilişkin olarak Meclis tatile girmeden önce çıkarılacağı iddia edilen 2019 af yasası, ceza indirimi ve yargı paketi hakkında ise 80 bin kişinin çıkarılacağı bildirilmişti. Lakin TBMM'nin tatile girmesi ile bu süreç Ekim ayına kalmış oldu. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt af yasısına ilişkin olarak "15 aydır Ceza İndirimi bekliyoruz diyenler.,Hükümet kurulalı 1yıl oldu. Milletvekillerine tatile gidişiniz olsun da,dönüşünüz olmasın diye beddua edenler. Beddua ettiğiniz insanlar, Allah'ın izniyle sağ-salim dönecekler. Lanetinizle başbaşa kalın. Size rağmen bu yasa çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Af ceza indiriminden 80 binin üzerinde kişi tahliye edilecek

TBMM'ye gelecek af yasası ve ceza indirimi içeren paket ile birlikte Terör ve toplu suçlarda 2 seneden fazla tutukluluk olmayacak. Ağır cezalık suçlar da bir sene, Asliye Ceza Mahkemesi'nin görev alanına giren suçlarda tutukluluk süresi 6 ayı geçemeyecek. Bu süreleri dolduranlar şartlı tahliye edilecek. Cezaevlerinde halen kapasitenin çok üzerinde mahkum bulunuyor. AK Parti kaynakları yaptıkları açıklamada kapasitenin 60 civarında fazlasından Tutuklu ve hükümlü olduğu, teklifin yasalaşması durumunda 80 binin üzerinde kişinin tahliye edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:36
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