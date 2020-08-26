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Aktüel Ceyş-i Muhammed'in lideri Mesud Azhar'ın ismi Keşmir'deki saldırının planlayıcıları arasında geçti
Aktüel

Ceyş-i Muhammed'in lideri Mesud Azhar'ın ismi Keşmir'deki saldırının planlayıcıları arasında geçti

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:26:58 -
Ceyş-i Muhammed'in lideri Mesud Azhar'ın ismi Keşmir'deki saldırının planlayıcıları arasında geçti

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Ceyş-i Muhammed'in lideri Mesud Azhar'ın, Cammu Keşmir bölgesinde 2019'daki bomba yüklü araç saldırısını düzenlemekle suçlanan 19 kişi arasında yer aldığı bildirildi.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansının Cammu Keşmir'deki bir mahkemeye sunduğu 13 bin 800 sayfalık dosyada, saldırının "terör örgütü Ceyş-i Muhammed'in merkezi Pakistan'da bulunan liderliği tarafından tasarlandığı ve çok iyi planlandığı" ifade edildi.

Dosyada saldırının 19 planlayıcısı arasında Ceyş-i Muhammed'in lideri Mesud Azhar'ın yanı sıra 6 Pakistan vatandaşının isimleri geçti.

Suçlanan 3'ü Pakistan vatandaşı 6 kişinin öldüğü, 3 Pakistan vatandaşı ve Azhar dahil 6'sının kaçtığı, 7 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Soruşturmanın, Azhar'ın yanı sıra örgütün lider kadrosunda yer alan Rauf Asgar ve Ammar Alvi'nin, "saldırıdan önce ve sonra Hindistan'a giren teröristlere rehberlik ettiğini" ortaya koyduğu kaydedildi.

Ceyş-i Muhammed'in planladığı bir diğer intihar saldırısının, Balakot'a hava saldırısı düzenlenmesi ve planlayıcısı Umar Faruk'un güvenlik güçleri tarafından öldürülmesiyle engellendiği ifade edildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Pulwama'da 14 Şubat 2019'da Hint polis teşkilatına bağlı milis güçlerinin konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker ölmüştü.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyelerini gözaltına almıştı.


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