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Ekonomi Çeyrek altın uçuşa geçti!
Ekonomi

Çeyrek altın uçuşa geçti!

Yeniakit Publisher
2024-09-20 15:08:00 -
Çeyrek altın uçuşa geçti!

Altın fiyatları, Fed'in faiz indirimin ardından gelen rekor seviyelere yakın seyrediyor. Ons altın fiyatlarındaki hareketlilik çeyrek altın ve gram altın fiyatlarına da yansıyor.

Altın fiyatları, Fed'in faiz indirimin ardından gelen rekor seviyelere yakın seyrediyor. Ons altın fiyatlarındaki hareketlilik çeyrek altın ve gram altın fiyatlarına da yansıyor.

Fed'in faiz indirimi sonrası rekor kıran ons ve gram altın, dünkü kar satışlarının ardından yeniden yükselişe geçti.

Altın, Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası gelen ABD işgücü verilerinin ardından rekor seviyeye yakın bir seviyede yönünü yukarıya çevirdi.

Değerli metal, Fed'in parasal gevşemeye doğru agresif bir başlangıç ​​olarak görülen yarım puanlık indiriminin hemen ardından dün ons başına 2 bin 600 doları görerek en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Değerli metal, dün kâr satışları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın uyarılarının ardından zirveden bir miktar gerilese de bugün tekrar hareketini sürdürdü.

Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında verdiği mesajların ardından dolar/TL'de sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketlilik gösterdi. Bu hareket de gram altını destekleyen bir başka unsur oldu.

Değerli metal ons tarafında bu yıl yaklaşık yüzde 20 yükseliş gösterdi. Altının yükseliş eğilimini destekleyen diğer faktörler arasında merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar bulunuyor

ALTINDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte saat 8.45'de spot altın haftanın son işlem gününde ons başına 2 bin 592 dolardan işlem gördü.

Ons altın ve dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 2 bin 841 TL seviyesine kadar yükseldi. Çeyrek altın 4 bin 645 TL'den, Cumhuriyet altını ise 18 bin 525 TL'den işlem gördü.

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