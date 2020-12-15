Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? 15 Aralık Salı 2020 altın fiyatları düştü mü?
Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç oldu? 15 Aralık Salı 2020 altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları son durum gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın ne kadar? 15 Aralık’ta gram altın 464.42 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç para? İşte 15 Aralık güncel altın fiyatları.
Altın fiyatları geçtiğimiz haftaya göre bir nebze de olsa yükselişle başladı. Peki altın bugün ne kadar? İşte 15 Aralık Salı gününe ilişkin altın fiyatları.
Gram altın bugün ne kadar?
Alış: 464,27 TL
Satış: 464,42 TL
Çeyrek altın bugün ne kadar?
Alış: 754,60 TL
Satış: 763,00 TL
ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR?
Alış: 1.836,35 dolar
Satış: 1.836,68 dolar
22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?
Alış: 422,50 TL
Satış: 424,50 TL
Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Alış: 3 bin 013,80 TL
Satış: 3 bin 042 ,50 TL
Yarım altın bugü ne kadar?
Alış: 1.510,20 TL
Satış: 1.527,10 TL
Reşat altını bugün ne kadar?
Alış: 3 bin 048,27 TL
Satış: 3 bin 075,45 TL
22 ayar altın ne kadar?
Alış: 420,15 TL
Satış: 436,81 TL
18 ayar altın bugün ne kadar?
Alış: 198,84 TL
Satış: 230,80 TL
14 ayar altın bugün kaç para?
Alış: 260,22 TL
Satış: 302,05 TL