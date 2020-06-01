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Aktüel

Ceylan ve Ahlatcı’dan işyerleri yanan esnaflara ziyaret

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, hafta çıkan yangında işyerleri yanan esnafları ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 18:53:32 -
Ceylan ve Ahlatcı’dan işyerleri yanan esnaflara ziyaret

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, hafta çıkan yangında işyerleri yanan esnafları ziyaret etti.


Hafta sonu Küçük Sanayi Sitesi’nde yangın çıkmış Sadettin Höçük ve Selim Korucu’ya ait işyerleri ve bir depo yanmıştı. Sanayi sitesinde yanan işyerlerini ziyaret eden Ceylan ve Ahlatcı, her iki esnafada geçmiş olsun dileklerini ilettiler.


Devlet olarak işyerleri yanan esnafları mağdur etmeyeceklerini dile getiren Ceylan, “Esnaflarımzla ilgili elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bir an önce yeniden işyerlerinin faaliyete geçmesini arzu ediyoruz. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Esnafımızı en hızlı şekilde günlük yaşantısına döndüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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