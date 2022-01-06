  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ceylan derisinden yapılmış! Otomobilde ele geçirildi
Aktüel

Ceylan derisinden yapılmış! Otomobilde ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir araçta yapılan aramada, ceylan derisinden yapılmış İbranice el yazması kitap bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 21:58:00 -
Ceylan derisinden yapılmış! Otomobilde ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir araçta yapılan aramada, ceylan derisinden yapılmış İbranice el yazması kitap bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İbranice el yazması kitabın, Manisa'dan İzmir'e götürüleceği bilgisi üzerine plakası açıklanmayan otomobili Mimar Sinan Bulvarı'nda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, koltuğun altında ceylan derisinden yapılmış İbranice kitap bulundu.

Araçtaki 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

20 sayfadan oluşan ve büyü kitabı olduğu değerlendirilen kitabın tarihi nitelikte olup olmadığının tespiti için bilirkişi tarafından inceleneceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay