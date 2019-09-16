Ceyhun Gülselam: "Güzel bir başladık, devam ettirmek istiyoruz"

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Ceyhun Gülselam, milli maç arasında rakibi iyi analiz ettiklerini belirterek, "Güzel bir başlangıç yaptık. Takım halinde bu iyi süreci devam ettirmek istiyoruz" dedi.

3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Ceyhun Gülselam, "Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Rakibi iyi analiz ettik. Takımca bu galibiyetleri başardık. Sezon başında tabii ki 4 galibiyeti düşünmüyorsunuz. Ama biz maçlarımıza hafta hafta maç maç yapıyoruz. Galibiyet geldikçe hedefte büyüyor. Bundan sonra hedef olarak koyuyoruz. Tüm takım arkadaşlarımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Güzel bir başlangıç yaptık. Takım halinde bu iyi süreci devam ettirmek istiyoruz. Galip gelmek, çok güzel. Galibiyetin tadını çıkarıyoruz” diye konuştu.

Salih Uçan: "4’te 4 gidişatımız var"

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Fenerbahçe karşısında oynamanın heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Zor maç olacağı belliydi. Hafta içi bunu konuştuk, rakibi iyi analiz ettik. 1-0 geri düştük ama çok önemli bir şeydi ilk yarı bitmeden beraberliği bulmamız. Maç döndü bizim adımıza. Ardından 3. golü bulduk. Yetenekli oyuncularımız var, skoru elde ettiğimizde topu iyi çevirip pas oyununu iyi yaptık. 4’te 4 gidişatımız var. Böyle devam etmek istiyoruz” dedi.