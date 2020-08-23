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Gündem Çevredekiler yardım etti! Bakan Süleyman Soylu Giresun’da büyük tehlike atlattı
Gündem

Çevredekiler yardım etti! Bakan Süleyman Soylu Giresun’da büyük tehlike atlattı

Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir tehlike atlattı. Çevredekiler Soylu’ya yardım etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:54:00 -

Giresun'da yaşanan sel felaketi vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi. Sel sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan talimat aldı.

Yaşanan sel felaketinde en az beş kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu incelemelerde bulunmak için gittiği bölgede bir tehlike atlattı.

Sel sularının geçtiği kısımda Süleyman Soylu’nun kaydığı ve tehlike atlattığı görüntülendi. O anda çevredekiler müdahale etti.

Tehlike anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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