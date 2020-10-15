Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı
ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2-7 Ekim'de tercihleri alınan KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.