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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:56:18 -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2-7 Ekim'de tercihleri alınan KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


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