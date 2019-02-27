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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın faaliyet izni alması) Sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz."

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:57
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın faaliyet izni alması) Sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:57
  1. Türkiye Emlak Katılım Bankası

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