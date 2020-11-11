Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e geçmiş olsun ziyareti

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımız nerede vatandaşımızın ihtiyacı varsa o alanları kentsel dönüşüm alanı ilan ederek, bu süreçte vatandaşımıza taşınma ve kira yardımı, yapım desteği, maddi ve teknik her türlü desteği vermek suretiyle İzmir'imizin yanında olmaya devam edecek." dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kurum, İzmir'in çok büyük bir afet yaşadığını belirtti.

Depremden sonra 14 gündür fiilen sahada olduklarını hatırlatan Kurum, AFAD, UMKE ve diğer tüm bakanlıklara ait birimler, İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer illerden gelen belediyeler ile bir uyum, ahenk içinde çalıştıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaları anbean takip ettiğini, İzmir için gereken tüm desteklerin verilmesi noktasında tüm bakanlıklara talimatları olduğunu aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte İzmir'imiz için büyük bir kentsel dönüşüm çalışmasını da başlatmak suretiyle, vatandaşımızın bu noktadaki ihtiyacını giderecek çalışmaların yapılması talimatını da verdik. Bakanlığımız nerede vatandaşımızın ihtiyacı varsa o alanları kentsel dönüşüm alanı ilan ederek, bu süreçte vatandaşımıza taşınma ve kira yardımı, yapım desteği, maddi ve teknik her türlü desteği vermek suretiyle İzmir'imizin yanında olmaya devam edecek."

İnşa sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Kurum, "Örnek bir dönüşüm, yerleşim alanı olsun istiyoruz. Bu işlerimizi bitirdiğimizde çok daha güzel, çok daha sağlam bir İzmir olacağı ümidindeyiz. Tekrar İzmir Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz." dedi.

- Soyer'den Kurum'a teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşanan afetin önemli anahtarının sonrasında yaşanan sorunlarla ilgili koordinasyon olduğunu ifade eden Soyer, "Sizin koordinasyonunuzda kentin tüm dinamiklerini seferber ederek ve hepsinin uyum içinde katılmalarını sağlayarak bunu vatandaşlarımızın en az zararla, üzüntüyle atlatmalarını sağlayacak bir koordinasyon ortaya koydunuz. O nedenle size minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Diliyorum ki bundan sonrasında da Bakanlığımızla, Büyükşehir Belediyemizle, Valiliğimizle bu ahengi sürdürerek bundan sonrasının kentin planlanmasıyla ilgili sizin koordinasyonunuzda çalışmalarımızı sürdürürüz. Bugüne kadar vermiş oldunuz tüm destek için İzmir Büyükşehir belediyesiyle, kentin tüm dinamikleriyle ahenkli çalışmayı hayata geçirdiğiniz için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum daha sonra enkaz yıkım çalışması süren alanlar ile konteyner kentin inşa edileceği alanda incelemede bulundu.





