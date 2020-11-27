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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, selden etkilenen Doğankent'te incelemelerde bulundu
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, selden etkilenen Doğankent'te incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:48:18 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, selden etkilenen Doğankent'te incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 Ağustos'ta meydana gelen selde zarar gören Giresun'un Doğankent ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kurum, selde iş yerleri zarar gördüğü için geçici alanlara taşınan esnafla sohbet etti, evlerinde hasar oluşan vatandaşların taleplerini dinledi.

Doğankent Dönüşüm Projeleri ve Afet Konutları Alanı'nda da inceleme yapan Kurum, ilçedeki çalışmaların son durumuna ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Ziyareti sırasında Kurum'a, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Enver Ünlü, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Doğankent Belediye Başkanı Ruşan Özden, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı ve diğer ilgililer eşlik etti.

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