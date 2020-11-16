Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Fatih'te yerel yöneticilerle bir araya geldi
İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fatih Belediye Başkanı ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek, ilçede hayata geçirilecek projeleri değerlendirdi.
Kurum, Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum iletisinde, "Medeniyetler başkenti İstanbul'un kalbi Fatih ilçemizde, bölgenin tarihi ve kültürel dokusuna sadık kalarak hayata geçireceğimiz çevre ve şehircilik projelerimize ilişkin Fatih Belediye Başkanımız Ergün Turan ile istişare toplantısı gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.