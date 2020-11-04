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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı."
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı."

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:01:42 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı."
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