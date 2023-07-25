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Yaşam Çevre illerde de hissedildi! Adana’da korkutan deprem
Yaşam

Çevre illerde de hissedildi! Adana’da korkutan deprem

Yeniakit Publisher
2023-07-25 09:00:00 - 2023-07-25 09:26:09
Çevre illerde de hissedildi! Adana’da korkutan deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.
Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.

AFAD'dan açıklama


Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Ozzimen

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kayseride de hissedildi
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