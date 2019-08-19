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Çevre Bakanlığı belediyeleri uyardı: Kimse bizi erkenden uyarmadılar diye söylenmesin

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, yağışlar konusunda belediyeleri uyararak, “Belediyelerin birinci önceliği iklim değişikliğine yerelde uyum sağlayacak tedbirler almaktır” dedi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:55
Çevre Bakanlığı belediyeleri uyardı: Kimse bizi erkenden uyarmadılar diye söylenmesin

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr  

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, yerel yönetimleri iklim değişikliklerine karşı daha duyarlı olması çağrısında bulundu. Birpınar, “Belediyeler iklim değişikliği konusunda daha duyarlı olmalı. Vatandaşları bilinçlendirecek çalışmalar başlatmalı. Sadece felaketin izlerini silmek değil. Felaketleri önleme noktasında da önceden çalışmalar yapmalıdır. Bakanlık olarak biz yardıma hazırız” dedi.

İstanbul’u yeni bir yağış daha bekliyor

Birpınar, “İklim değişikliği bir gerçektir. Ve insanoğlu kendi eliyle doğal dengeyi bozdu. Şimdi sonuçlarına katlanmak zorunda. Birinci Hedef can ve mal kayıplarını önlemek. Ekonomik zararları minumuma indirmek diğer bir hedef. İklim değişikliği başmüzakerecisi olarak tekrar uyarıyorum; Eylül ayı sonuna kadar yaşanan kuvvetli yağış İstanbul’da yüksek ihtimalle tekrar yaşanacaktır. Hatta her yaz tekrar tekrar olacaktır. Bu bir erken uyarıdır, kimse bizi erkenden uyarmadılar diye söylenmesin” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:55
  1. İstanbul
  2. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar
  3. istanbul yağış

YORUM YAZ

  • ORHAN İNANORHAN İNAN20 dk önce
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