Cevizli sucuk yapımı: Evde cevizli sucuk nasıl yapılır? Kolay tarif

Cevizli Sucuk Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

3 su bardağı üzüm pekmezi

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı şeker

1 yumurta

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

1 kilo ceviz içi

Cevizli Sucuk Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Kabuklu cevizleri birkaç saat önceden suya ıslatın. (İğne ile ipe dizerken cevizler kırılmasın diye) Cevizleri dizeceğiniz ipleri de sirkeli suda bir süre beklettin. Daha sonra cevizleri temizleyip, iğne ile ipe dizin. İp boylarını kendiniz ayarlayın. Ve cevizleri kurumaya bırakın.

Pratik bilgi: Cevizler ıslakken sucuğu yapacak olursak, yaptığımız muhallebi kıvamı üzerinde kurumaz ve tutmaz.

Bir kaseye 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 yumurta ve 3 yemek kaşığı nişastayı koyup iyice çırpın. Bir tencereye 3 su bardağı pekmezi ve 2 su bardağı suyu koyup kaynatmaya başlayın. Daha sonra nişastalı karışımı, pekmezin üzerine yavaş yavaş karıştırarak dökün. Koyulaşana kadar karıştırmaya devam edin. Pelte gibi olmaya başlayınca ocağın altını kapatın. Biraz ılıyınca muhallebi kıvamındaki nişastalı pekmeze cevizli ipleri iyice bulayıp çıkaralım. Askılık, oklava yada sizin için ne uygunsa ona bağlayıp sallandıralım. Altına tepsi koyalım çünkü yarım saat kadar damlıyor. Ilık bir ortamda 2-3 gün de kuruyor.