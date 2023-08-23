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Kadın - Aile Cevizli kesme helva: Binlerce yıllık ev yapımı geldi! Kabus bitmiyor diyenler: ne kadar bekledi, son aşamaları neler?
Kadın - Aile

Cevizli kesme helva: Binlerce yıllık ev yapımı geldi! Kabus bitmiyor diyenler: ne kadar bekledi, son aşamaları neler?

Yeniakit Publisher
2023-08-23 17:04:00 - 2023-08-23 17:16:43
Cevizli kesme helva: Binlerce yıllık ev yapımı geldi! Kabus bitmiyor diyenler: ne kadar bekledi, son aşamaları neler?

Şeker oranı tahin helvasına göre daha düşük olduğu, damakta bıraktığı hafif lezzetiyle halk arasında Yaz Helvası olarak adlandırılır. Cevizin faydaları say say bitmiyor. Faydalarını ev yapımı tarifle değerlendirebilirsiniz. Yapamıyorum, bir türlü olmuyor diyenler...

Cevizli Kesme Helva Tarifi İçin Malzemeler

3 su bardağı un
250 gram tereyağı veya margarin
1 su bardağı iri kıyım ceviz
Şerbeti için;

2,5 su bardağı süt
1 su bardağı pekmez( ben üzüm pekmezi kullandım siz istediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz)
2,5 su bardağı toz şeker
İsteğe bağlı 1 paket vanilya

Cevizli Kesme Helva Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle helvamızın şerbetini hazırlayalım bunun için.
Süt pekmez ve toz şekerini bir kapta birleştirip şeker eriyinceye kadar karıştıralım.
Vanilya eklemek isterseniz onu da şerbet ekleyebilirsiniz.
Diğer yandan tenceremize tereyağını alıp eritelim .
Orta ateşte sürekli karıştırarak unun kokusu çıkıp pembeleşinceye kadar yaklaşık 20 dakika kavuralım.
Kavrulan unun üzerine önceden hazırlamış olduğumuz şerbeti kepçe ile azar azar dökelim.
Bir yandan hızlıca karıştıralım bu aşamada dikkatli olun çok buhar çıkacağından eliniz yanmasın ve tüm şerbeti bitirene kadar bu işlemlere devam edelim .
Tüm şerbeti verdikten sonra helvamızı 15- 20 dakika kadar karıştırarak orta ateşte pişirmeye devam edelim .
Diğer yandan kullanacağımız kaba buzdolabı poşetini serelim.
Üzerine birkaç tane ceviz dizelim ve hazırlamış olduğumuz helvayı üzerine döküp kaşıkla üzerini düzeltelim ve oda ısısına gelmesini bekleyelim.
Oda ısısına geldikten sonra kabın kenarından taşan poşeti helvanın üzerine toparlayıp buzdolabında birkaç saat kalıplaşana kadar bekletelim.
Ardından çıkarıp istediğimiz şekilde dilimleyip servis edelim helva durdukça lezzetleniyor kalan helvayı buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun 


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