2023-08-23 14:58:47 Meğer yanlış biliyormuşuz! Buraya bakın, ne zeytinyağı ne de salça küflenmeyecek: Yapılan çok kolay, denemeyen bin pişman
Geleneksel Türk mutfağının olmazsa olması salçalar mutfağımızda büyük bir önem taşıyor. Yemeklere tat ve lezzet vermek için salçalar özgün lezzet, aroma ve renkleriyle yemeklere tat katar. Türk mutfağında oldukça yaygın kullanılan salça genellikle domates ve biberden yapılır. İster kendimiz yapalım, ister satın alalım ortak bir sorunumuz var; salçanın küflenmesi. Doğru saklanma ve kullanma yöntemleri ile salçalarınızın küflenmesini engelleyebilirsiniz. Peki salçayı küflenmeden saklayabilmenin sırrı nedir?