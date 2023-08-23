Meğer yanlış biliyormuşuz! Buraya bakın, ne zeytinyağı ne de salça küflenmeyecek: Yapılan çok kolay, denemeyen bin pişman

Gastronomi dünyasının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan salça, pek çok yemeğe tat ve renk katan önemli bir malzemedir. Ancak salçanın uzun süre saklanması sırasında karşılaşılan sorunlardan biri de küf oluşumu ve bozulmadır. Bu haberimizde, salçanızı küf ve bozulmadan korumak için kullanabileceğiniz pratik yöntemleri bulabilirsiniz. 1. HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİN: Salça hazırlığına başlamadan önce tüm ekipmanlarınızı ve kaplarınızı temiz ve hijyenik bir şekilde hazırlamalısınız. Kirli veya nemli kaplar salçanın bozulma riskini artırabilir. Ayrıca ellerinizi sık sık yıkayarak temiz bir şekilde çalışmaya özen göstermelisiniz.