0553 313 94 23
impression

Cevizli kereviz salatası tarifi

Bol sağlık içeren cevizli kereviz salatası için yazının devamını okuyun!

04 Kasım 2018 Pazar 22:48
Cevizli kereviz salatası tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy kereviz

1 çay bardağı ceviz içi (havanda irice ezilmiş)

200 gr süzme yoğurt

3-4 dal kereviz yaprağı

Yarım demet maydanoz

1 limonun suyu

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Kristal kaya tuzu (ağız tadına göre)

YAPILIŞI

1. Kerevizleri soyun, yıkayın ve rendeleyin. Kararmaması için hemen limon suyu ile ovun. Maydanoz ve kereviz yapraklarını yıkayıp, ayrı olarak ince ince doğrayın.

2. Cam bir kâsede süzme yoğurt, tuz ve zeytinyağını iyice karıştırın, kereviz sapları ve yarım çay bardağı cevizle birlikte kerevizlerin üzerine ilave edin, hepsini birlikte iyice süsleyip servis edin. karıştırın. Salatayı doğranmış maydanoz ve kalan cevizle birlikte kerevizlerin üzerine ilave edin, hepsini birlikte iyice karıştırın. Salatayı doğranmış maydanoz ve kalan cevizle süsleyip servis edin..

.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 22:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısırlı profesörden kalpleri ısıtan ders
    1. Mısırlı profesörden kalpleri ısıtan ders
    2. Suriyeli çocuğun acı ölümü!
    3. Başkan Erdoğan İstanbul'da
    4. Elazığ'da donma tehlikesi geçiren kişi..
    5. İzmir'de hastane yangını! Hastalar..
    6. Doğu Türkistan’daki Çin zulmü hüngür..
    7. Melih Gökçek'te yerel seçim ve ittifak..
    8. Suriye'den ABD'ye tepki! İran'a destek
    9. Meteoroloji uyardı! Yarına dikkat
    10. Pakistan'ı sokağa döken başkana şok!
    11. Valilikten 'dini ant' açıklaması:..
    12. Saç mezoterapisi nedir?
    13. Kardeş kavgaları ile nasıl başa çıkılır?
    14. Kamyonun altına giren otomobildeki 2..
    15. ABD'de tam 7,4 milyon dolara satıldı
    16. Bağışıklık sistemini ayakta tutmak..
    17. Cevizli kereviz salatası tarifi
    18. Sivilce sorununa sandal ağacı iyi..
    19. Negatiflik sağlığı bozuyor
    20. Armutlu çikolatalı kek tarifi
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Sapkınlık müptelası sözde yazardan 'oha' dedirten rezalet cümleler!
    Sapkınlık müptelası sözde yazardan 'oha' dedirten rezalet cümleler!
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    AK Parti'de bir ilk! 2 milyon kişiye...
    AK Parti'de bir ilk! 2 milyon kişiye...