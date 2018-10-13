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Cevizli kek tarifi

Çayın yanına çok yakışan cevizli kek nasıl yapılır? İşte cevizli kek için yapmanız gerekenler...

13 Ekim 2018 Cumartesi 21:10
Cevizli kek tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı çekilmiş ceviz

10 yarım ceviz

4 adet yumurta

2 su bardağı tozşeker

125 gram eritilmiş margarin

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı mısır nişastası

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Bu malzemelerle yapacağınız tarif 8 kişilik olacaktır.

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpın. Margarin ve sıvıyağı katıp, karıştırın. Yoğurt, mısır nişastası, çekilmiş ceviz, kabartma tozu ve unu ekleyip, tüm malzemeyi iyice karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbının dibine yarım cevizleri yan yana dizin. Üzerine kek harcını dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Dilimleyerek servis yapın.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 21:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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