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Ceviz yağı cildi de besliyor

Ceviz yağı kuru ciltlerde yumuşatıcı ve besleyici etkiye sahiptir.

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:16
Ceviz yağı cildi de besliyor


Doğal nemlendiricidir. Saç diplerini ve saçları besler. Ayrıca romatizmaya da iyi gelir. Güneşin yakıcı etkisinden korur. Bronzlaştırıcı olarak kullanılır. Eskiden bronzlaşma matah bir şey, sağlık ihtiyacı sanılırdı. Artık biliniyor ki, deri kanserine zemin hazırlıyor. Onun için güneşte fazla kalarak yanmaktan kaçının. Ceviz yağı haricen cilde masaj şeklinde uygulanır.

Koli basiline karşı tarçın, yanmaya karşı ceviz yağı

Mevsim şartları koli basilinin azgınlaştığı günleri getirdi. Tarçın, E-coli bakterisinin vücutta yayılmasını engeller. Mideyi düzene sokar. Kusmayı engeller. Hatta bal ya da limon suyuyla birlikte alındığında boğazdaki yanmaları keser.

İstanbul, Marmara sahillerinde denize girecek olursanız, koli bakterisi tehlikesi olabileceğini asla aklınızdan çıkarmayın. Diğer taraftan, güneş altında uzun süre kalıp derinizi yakmamalısınız. Bir sürü kimyasal maddenin karışımı kozmetik sanayii ürünlerini sürerek korunmak yerine en doğal olanını seçmek de elinizde. Ceviz yağı bunun için birebirdir..

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:20
  1. İstanbul
  2. ceviz yağı
  3. Ceviz yağının faydaları

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