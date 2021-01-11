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Kadın - Aile Ceviz kreması tarifi | Ceviz kreması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ceviz kreması tarifi | Ceviz kreması nasıl yapılır?

Ceviz kreması tarifi | Ceviz kreması nasıl yapılır? Fındık ve fıstık ezmesi kadar popüler olan ceviz kreması inanılmaz lezzeti ile kahvaltı sofranızın vazgeçilmezi olabilir. Marketlerde satılanla aynı olmasa da evde de ceviz kreması yapmanız mümkün. Peki, Ceviz kreması nasıl yapılır? Ceviz kreması tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 23:32:00 -
Ceviz kreması tarifi | Ceviz kreması nasıl yapılır?

Ceviz kreması tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

265 gram ceviz içi, 3,4 su bardağı pudra şekeri, 100 ml krema, 1,5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 1,3 çay bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz

Ceviz kreması nasıl yapılır?

Cevizleri, erimiş tereyağını ve pudra şekerini blendera koyun. Şeker içinde tamamen harmanlanana kadar blenderdan geçirmeniz gerekir. Bu aşamada belli aralıklarla malzemeleri spatula yardımıyla toparlamanız gerekmektedir.

Ardından içine önce süt ve kremayı ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra kıvamının ve renginin değiştiğini fark edeceksiniz.

Son olarak tuzu ekleyip sürülebilir krema kıvamı alana kadar karıştırınız.

Ceviz kremanız hazır oldu. Ağzı sıkıca kapalı bir kavanozun içine koyarak saklayabilir, rahatça tüketebilirsiniz. Afiyet olsun…

Pudra şekeri yerine 1/2 su bardağı oranında toz şekerde kullanabilmeniz mümkün. Fakat toz şekerin içinde tamamen kaybolduğundan emin olana kadar blenderdan geçirmeniz gerekmektedir. İsterseniz tatlandırmak adına içine vanilya özütü ekleyebilirsiniz. Kıvamı çok yoğun gelirse eğer krema ve süt miktarını arttırarak dengelemeniz mümkün. Kıvamı çok sulu geldiğinde ise biraz daha ceviz ekleyerek kıvamını yerine getirebilirsiniz. Renklendirmek istiyorsanız içine 1 yemek kaşığı kadar kakao ekleyebilir ve keyifle tüketebilirsiniz.

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