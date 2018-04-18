Çevik Kuvvet Neşet babayı andı!

"Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları" konser serisi kapsamında, halk ozanı Neşet Ertaş'ın eserleri müzikseverlerle buluştu.

Şefliğini Turan Sağer'in üstlendiği konserde, Yavuz Bingöl'ün yanı sıra Münevver Özdemir, Elif Buse Doğan ve polislerden oluşan Türk halk müziği korosu sahne aldı.

Konsere konuk olan İstanbul Valisi Vasip Şahin, sahnede yaptığı konuşmada, solistlere, müzisyenlere ve saz ekibine teşekkür ederek, "Bugün burada meslektaşlarım, genç mesai arkadaşlarım var. Kısa zamanda bu seviyeye gelebildikleri için onları tebrik ediyorum. Tabii bunda en büyük pay, bu işin mimarı Yavuz Bingöl hocamıza ait." dedi.