Cevdet Türkyolu kimdir? Cevdet Türkyolu FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yerine mi geçti?

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu, paralel yapılanma olarak bilinen vatan haini, bölücü terör örggütü FETÖ, emniyet, TSK ve yargıdaki mensuplarından sorumlu yöneticilerinden oluşan "Hususiler" olarak adlandırılan mahrem yapının başında bulunuyor. Gülen'in yanından ayrılmayan ve özel işleriyle ilgilenen Türkyolu, FETÖ elebaşının kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Mebruke ile evlendi.

Cevdet Türkyolu kimdir?

1974'te İzmir Bozyaka'daki öğrenci yurdunda FETÖ elebaşı Gülen ile tanışan Cevdet Türkyolu, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra örgütün çekirdek kadrosunda yer aldı. O günden sonra Gülen'in yanından ayrılmayan ve özel işleriyle ilgilenen Türkyolu, FETÖ elebaşının kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Mebruke ile evlendi. Türkyolu, Gülen'in Türkiye'de yaşadığı dönemde İstanbul Altunizade'deki Fem Dershanesinin 5. katındaki örgütün yönetim merkezinde, elebaşının özel kalemi olarak görev yaptı.

O dönem FETÖ, emniyet, TSK ve yargıdaki mensuplarından sorumlu yöneticilerden oluşan "Hususiler" olarak adlandırılan özel bir yapılanmaya gitti. Bu yapılanmanın başına da Türkyolu getirildi. "Hususiler"in faaliyetleri, Türkyolu tarafından koordine ediliyor, daha sonra Gülen'in onayına sunuluyordu.

Emniyet, TSK ve yargıdaki mahrem imamlar, sorumluluk alanlarındaki örgütsel faaliyetleri Türkyolu'na rapor ediyordu.

Cevdet Türkyolu nerede?

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcılığınca, 19 Mart 1999'da hakkında soruşturma açıldıktan iki gün sonra ABD'ye kaçan Gülen, beraberinde Türkyolu'nu da götürdü. Türkyolu, o günden beri örgütün yeni yönetim merkezi haline gelen Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki malikanede, örgüt liderinin özel sekreteri olarak faaliyetlerine devam ediyor. Türkyolu, dünyanın farklı ülkelerinden gelen kaynakları, Gülen'in talimatları doğrultusunda ticari faaliyetlerde kullanıyor.

Gazeteci Nurettin Veren, mahkeme dosyasına giren tanık beyanında, Türkyolu'nun çocukluğundan beri Gülen'in yanında olduğunu belirterek, "Gülen'in özel hizmetlerinde olan, ilacını, yiyeceğini ayarlayan kişidir. 12 yaşından beri yanından ayrılmaz. En mahrem şeylerine bile o bakar. Gülen'in emri kadar geçerli emirleri vardır. Fetullah'tan sonra en karanlık adamı mı diyeyim ikinci adamı mı diyeyim, öyle birisidir." ifadesini kullandı.