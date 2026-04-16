SON DAKİKA
Trump'tan dünyaya barış müjdesi! Lübnan ve İsrail arasında ateşkes sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da tansiyonu düşürecek tarihi bir gelişmeyi duyurdu. Lübnan ve İsrail arasında yürütülen diplomatik temasların sonuç verdiğini belirten Trump, iki ülkenin barış yolunda dev bir adım atarak ateşkes konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan-İsrail arasında yürütülen müzakerelere ilişkin, "Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeleri arasında barışın sağlanması amacıyla bugün 17.00’da (TSİ 00.00) yürürlüğe girecek 10 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile muhteşem görüşmeler gerçekleştirdim. İki lider, ülkeleri arasında barışın sağlanması amacıyla bugün 17.00’da (TSİ 00.00) yürürlüğe girecek 10 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

Trump, Lübnan ve İsrail arasında kalıcı bir barış sağlanmasına yönelik çalışmalar için ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine’e talimat verdiğini bildirdi. Trump, "Dünya genelinde 9 savaşı sonlandırmaktan büyük şeref duydum, bu da 10.’su olacak" dedi.

Yorumlar

ateskes arkasındaki gercekler ??

israil ve amerikan ordusunun nefes alması tedarik silah zincieinin tamamlanması <<lübnan hükümetinin hizbulahtan 10 gün içinde silahlarını teslim etmesi yada lübnan ordusu denetimine girmesi tek sart bakalım görelim yoksa ic savasa devam

Nurullah Bayhan

Sanki Lübnan ordusu siyonist kafirlere ateş mi ediyordu ki ateşkes sağlanmış.
