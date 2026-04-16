Trump'tan dünyaya barış müjdesi! Lübnan ve İsrail arasında ateşkes sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile muhteşem görüşmeler gerçekleştirdim. İki lider, ülkeleri arasında barışın sağlanması amacıyla bugün 17.00’da (TSİ 00.00) yürürlüğe girecek 10 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

Trump, Lübnan ve İsrail arasında kalıcı bir barış sağlanmasına yönelik çalışmalar için ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine’e talimat verdiğini bildirdi. Trump, "Dünya genelinde 9 savaşı sonlandırmaktan büyük şeref duydum, bu da 10.’su olacak" dedi.