Cevdet Said kimdir? Cevdet Said nereli kaç yaşındaydı? Cevdet Said eserleri:

Suriye'nin Çerkez asıllı ünlü İslam alimi Cevdet Said, yoğun bakım tedavisinin sürdüğü İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği, Said’in vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karadaği “Cevdet Said hoca sabaha yakın dünyamızdan ayrıldı. Cezayirli düşünür Malik bin Nabi'nin en büyük talebelerindendi. O sivil direnişin kurucularındandı. Zulme karşı çıkmakta ısrarcı olmak onun ilkelerinden birisiydi. Allah ikisine de rahmet etsin. Günahlarını bağışlasın, mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Cevdet Said’in İlk kitabı 1966 yılında ‘Adem’in İlk Oğlunun Mezhebi – İslami Harekette Şiddet Sorunu’ başlığıyla yayınlandı.

Cevdet Said kimdir?

El Ezher'de kürsüsü olan, tüm dünyada konferanslar veren ve birçok kitabı bulunan bir alimdir. 1931 yılında Suriye'nin Golan bölgesindeki Bi'ri Acem Köyü'nde doğan Said, Adigelerin Abzeh kabilesinin Tsey sülalesine mensup bir aileden geliyor. Said, Ezher Üniversitesi'nin orta bölümünü okudu, aynı üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nden mezun oldu. 1950'li yılların sonlarından itibaren başlattığı yazma, araştırma inceleme ve konferans verme faaliyetlerini sürdüren Said, düşüncelerinde özellikle İslâm'â şuurun yeniden tashîh edilmesi ve şiddetin reddi, diyalog, anlaşma, uzmanlaşma, birlikte yaşam gibi konular üzerinde yoğunlaştı.

Cevdet Said, çağdaş Arap ve İslâm âleminin yaşadığı düşünsel sorunlar üzerinde çalıştı ve İslam dünyasının felsefi ve kültürel değerlerini yeniden dirilterek öze dönmesini amaçladı. Çağdaş düşünce özgürlüğünün de en başta gelen savunucuları arasında yer alan Sait'in düşünceleri ve kitapları gerek dünyada gerek Türkiye'de büyük yankılar uyandırdı. Türkiye'de daha çok "Bireysel ve Toplumsal Değişimin Yasaları" isimli kitabıyla bilinen Suriyeli düşünür Cevdet Said, şiddet karşıtlığı ve Kur'an ayetlerine getirdiği farklı yorumlarla dikkat çeken bir isim olarak biliniyor. Said, 20 Aralık 2012’de Türkiye’ye yerleşmiş, yaşamını burada sürdürmeye karar vermişti.

Cevdet Said kitapları

Ademin Oğlu Habil Gibi Ol, Ademoğlunun İlk Mezhebi, Bir Çıkış Yolu, Bireysel ve Toplumsal Değişimin Yasaları (Arapça), Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, Değişim Rüzgarları olarak sayılabilir.