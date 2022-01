Cevdet Said kimdir? Cevdet Said nereli kaç yaşındaydı? Cevdet Said eserleri:

Cevdet Said vefat mı etti? İslam Aleminin en önemli mütefekkirlerinden Cevdet Said, 91 yaşında İstanbul'da vefat etti. Cevdet Said, Cezayirli düşünür Malik bin Nabi'nin en büyük talebelerindendi. Peki Cevdet Said kimdir? Cevdet Said nereli kaç yaşındaydı?Cevdet Said eserleri hangileri?