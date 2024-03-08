Cevap tam evlere şenlik! Erkan Baş'ı köşeye sıkıştıran Gökhan Zan sorusu
Yeni Akit yazarı Sinan Burhan, TV 100 canlı yayınında TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı sorduğu Gökhan Zan sorusuyla terletti.
Erkan Baş, TV 100 canlı yayınına telefonla bağlandı.
Sinan Burhan, TİP'li Baş'a, "Düne kadar faşist, katil dediğiniz İYİ Parti’nin vekil adayı Gökhan Zan’ı partinize aldınız. Faşist biri bir gecede Hümanist devrimci mi oldu? diye sordu.
Erken Baş, soruya verecek cevap bulamayınca, depremi gündeme getirdi. Deprem felaketini AK Parti'ye bağlayacak kadar saçmaladı.
TİP'li Baş'ın terlediği anlar sosyal medyada da gündem oldu.